40-Jähriger prallt mit Auto gegen Brückenpfeiler und stirbt

20.02.2019, 21:50 Uhr | dpa

Ein Mann ist an der Kreisgrenze zwischen Stade und Cuxhaven mit seinem Auto gegen einen Brückenpfeiler geprallt und tödlich verletzt worden. Der 40-Jährige sei auf einer Bundesstraße dem Auto eines 71-Jährigen ausgewichen, der aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei prallte er mit seinem Wagen gegen den Brückenpfeiler. Der 71-Jährige kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und erlitt leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 73 wurde wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.