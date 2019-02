Bad Langensalza

THC gewinnt gegen Bensheim mit 28:21

20.02.2019, 21:50 Uhr | dpa

Herbert Müller, Trainer des Thüringer HC, gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC haben am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach mit 28:21 (15:7) gewonnen. Wie schon in den vergangenen Partien war Kapitän Iveta Luzumova mit sieben Treffern beste THC-Werferin. Nationalspielerin Alicia Stolle gab nach einer muskulären Verletzung ihr Comeback und erzielte sechs Tore.

Der THC konnte schnell in der Offensive erste Akzente setzen und mit 5:2 in Führung gehen. In der Folge versuchten die Gäste viel, um besser ins Spiel zu kommen. Doch die Defensive des THC zeigte sich verbessert. Zwischenzeitlich kämpfte sich die HSG auf 8:6 heran, aber kurz vor der Halbzeitpause zog der deutsche Meister mit einem Lauf auf 15:7 davon. Auch nach dem Seitenwechsel dominierte das Team von Trainer Herbert Müller die Partie und ließ Bensheim nur selten zur Entfaltung kommen.