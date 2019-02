Magdeburg

Sondersitzung des Finanzausschusses zur NordLB

21.02.2019, 02:46 Uhr | dpa

Eine Straßenlampe leucht in der Nähe der NordLB. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv (Quelle: dpa)

Aus dem Landtag war zuletzt heftige Kritik an der Informationspolitik von Sachsen-Anhalts Finanzminister André Schröder (CDU) laut geworden - nun lässt sich der Finanzausschuss über die aktuelle Entwicklungen rund um die krisengeschüttelte NordLB informieren. Heute kommen die Abgeordneten zu einer Sondersitzung zusammen.

Am Dienstag hatte Schröder dem Kabinett Bericht erstattet. Sachsen-Anhalt soll sich demnach mit 198 Millionen Euro an dem öffentlich-rechtlichen Rettungspaket von 3,5 Milliarden Euro beteiligen. Der Minister, der zuvor stets eine Finanzspritze vermeiden wollte, will das Geld nun nicht aus dem Landeshaushalt nehmen, sondern einen Kredit über eine Finanzierungsgesellschaft aufnehmen.

Die NordLB, an der Sachsen-Anhalt sechs Prozent hält, verzeichnet wegen des schwierigen Geschäfts mit Schiffskrediten Milliardenverluste und braucht wegen höherer Anforderungen mehr Eigenkapital.