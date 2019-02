München

Streit um Schadenersatz für Dalí-Werke in Werbe-Video

21.02.2019, 03:04 Uhr | dpa

Das Gerichtsgebäude für das Amtsgericht, das Landgericht in München, das Oberlandesgericht und die Staatsanwaltschaft. Foto: Sven Hoppe/Archiv (Quelle: dpa)

Was sind Werke von Salvador Dalí (1904-1989) in einem Werbe-Video wert? Darüber streitet das Museum Dalí Berlin am heutigen Donnerstag mit den Nachlassverwaltern des spanischen Künstlers vor dem Oberlandesgericht (OLG) München.

Die Fundación Gala-Salvador Dalí fordert Schadenersatz, weil das Museum unter anderem auf Youtube mit einem Werbetrailer über seine Ausstellung informierte, in dem berühmte, surrealistische Dalí-Motive wie schmelzende Uhren mit Berliner Sehenswürdigkeiten kombiniert wurden. Das Landgericht München hat dies bereits mit einem rechtskräftigen Urteil untersagt, das Museum hat den Videoclip inzwischen gelöscht.

Vor dem OLG geht es jetzt noch um die Höhe des Schadenersatzes. Mindestens 200 000 Euro hatte die Stiftung verlangt, 30 000 Euro hatte das Landgericht verhängt.