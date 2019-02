Neustadt an der Weinstraße

Stromausfall in Neustadt an der Weinstraße

21.02.2019, 07:25 Uhr | dpa

In Neustadt an der Weinstraße hat es am Mittwochabend in mehreren Stadtteilen einen Stromausfall gegeben. Die Störung konnte nach gut zwei Stunden behoben werden, wie die Polizei mitteilte. Betroffen waren die Stadtteile Gimmeldingen, Königsbach und Haardt. Um zu klären, warum es zu dem Ausfall kam, wurde noch in der Nacht eine Straße aufgebohrt. Die Stadtwerke vermuteten dort nach Angaben eines Sprechers einen Defekt an der Stromleitung. "Dadurch könnte es - leider schon zur Nachtzeit - etwas lauter werden", warnte die Polizei auf Twitter.