Walldorf

SAP-Vorstand Leukert verlässt Unternehmen

21.02.2019, 07:48 Uhr | dpa

Europas größter Softwarehersteller SAP und die langjährige Führungskraft Bernd Leukert gehen künftig getrennte Wege. Der seit 1994 bei SAP arbeitende und seit 2014 im Vorstand sitzende Manager und der Aufsichtsrat haben sich auf ein sofortiges Ausscheiden aus dem Unternehmen verständigt, wie SAP am späten Mittwochabend in Walldorf mitteilte. Leukert leitete gemeinsam mit Michael Kleinemeier, dessen Vertrag gleichzeitig bis Ende 2020 verlängert wurde, den Bereich Digital Business Services. Leukert war in seiner SAP-Karriere unter anderem für den Start der Datenbank SAP S/4Hana verantwortlich.