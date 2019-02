Friesoythe

Brand in Stallgebäude: 150 000 Euro Sachschaden

21.02.2019, 09:07 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem Stallgebäude hat in Friesoythe-Neuscharrel (Landkreis Cloppenburg) einen Sachschaden von 150 000 Euro verursacht. Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache am Mittwochabend in dem zurzeit leerstehenden Stall ausgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Ein Drittel des Stalls wurde laut dem Sprecher vollständig zerstört. Demnach wurde er vorbereitet und aufgewärmt, um Tiere dort unterzubringen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten zunächst an.