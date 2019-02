Saarbrücken

Verbraucherpreise im Saarland im Januar leicht gesunken

21.02.2019, 10:53 Uhr | dpa

Eine Hand nimmt eine Euro-Münze aus einer Geldbörse, in der sich weitere Münzen befinden. Foto: Andreas Gebert/Archiv (Quelle: dpa)

Verbraucher haben beim Einkaufen im Saarland im Januar im Schnitt etwas weniger bezahlen müssen als noch einen Monat zuvor. Die Preise gingen binnen Monatsfrist durchschnittlich um 0,9 Prozent zurück, wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum sank die Inflationsrate auf den Wert von 1,4 Prozent, im Dezember 2018 betrug sie noch 1,8 Prozent.

Für eine Entlastung des Geldbeutels sorgte den Statistikern zufolge vor allem ein Preisrückgang bei den Kraftstoffen um 10,2 Prozent sowie beim Heizöl um 3,5 Prozent. Auch Kleidung und Schuhe waren billiger (4,1 Prozent). Saisonal bedingt konnten Pauschalreisen um fast ein Viertel günstiger gebucht werden als einen Monat zuvor. Teurer war dagegen Fernwärme: Die Preise hierfür stiegen im Schnitt um 5,5 Prozent.

Verglichen mit der Situation vor einem Jahr mussten Verbraucher im Januar dennoch in vielen Fällen tiefer in die Tasche greifen. Die Preise zogen vor allem für Heizöl (13,1 Prozent) und für Fernwärme (10,2 Prozent) an. Die Strompreise blieben unverändert. Einen Preisrückgang von 1,5 Prozent gab es innerhalb eines Jahres bei Kraftstoffen.