Kiel

Tourismus 2018: Schleswig-Holstein mit Rekordzahlen

21.02.2019, 10:55 Uhr | dpa

Die Tourismus-Zahlen für Schleswig-Holstein sind im Jahr 2018 auf Höchstwerte gestiegen: Mit fast 8,6 Millionen Gästen weist die am Donnerstag in Kiel veröffentlichte Statistik ein Plus von 11,1 Prozent aus - bezogen auf Betriebe mit mindestens zehn Betten und Campingplätze. Die Zahl der Übernachtungen stieg sogar um 15,3 Prozent auf fast 34,5 Millionen. Bei der Statistik ist allerdings zu berücksichtigen, dass deutlich mehr auskunftspflichtige Betriebe berücksichtigt wurden als früher. Hinzugekommen seien vor allem von Agenturen vermittelte Ferienwohnungen, erläuterte ein Experte des Statistikamts Nord. Im Bereich der Hotellerie seien die Wachstumsraten mit 3,5 Prozent mehr Gästen und 2,9 Prozent mehr Übernachtungen deutlich niedriger.