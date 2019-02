Bremen

Einbruch bei der SPD-Bürgerschaftsfraktion in Bremen

21.02.2019, 10:56 Uhr | dpa

Einbrecher haben in der Nacht auf Donnerstag das Büro der SPD-Bürgerschaftsfraktion in Bremen bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Unbekannten in das Bürogebäude ein und hebelten mehrere Türen auf. Drinnen durchwühlten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen. Der genaue Schaden stand zunächst nicht fest. Nach einem ersten Überblick seien unter anderem Kleingeld und eine Kamera entwendet worden, sagte ein Fraktionssprecher. Er ging von einem Einbruchdiebstahl aus. Ebenso sah es die Polizei. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat, sagte ein Sprecher.