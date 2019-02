Reinfeld

A1 in der Nacht zum Sonntag gesperrt

21.02.2019, 11:05 Uhr | dpa

Für Bauarbeiten an der Teststrecke für elektrisch betriebene Lastwagen wird die Autobahn 1 zwischen dem Kreuz Lübeck und Reinfeld in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr wird die Autobahn Richtung Hamburg von 20.00 Uhr bis voraussichtlich 5.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Moisling und Reinfeld gesperrt. In der Gegenrichtung sei nur das Anschlusskreuz Reinfeld zwischen 20.00 Uhr und 1.00 Uhr betroffen.

Grund für die Sperrung ist das Aufstellen der Container mit den Gleichrichtern, die die Hochspannung aus dem öffentlichen Stromnetz in die in den Oberleitungen verwendete Niederspannung umwandeln. Die rund fünf Kilometer lange Strecke soll Ende Mai in Betrieb genommen werden. Sie ist eine von bundesweit drei Teststrecken, mit denen das Bundesverkehrsministerium den Einsatz von Oberleitungssystemen zur Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge untersucht. Zuvor hatten die "Lübecker Nachrichten" darüber berichtet.