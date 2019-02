Essen

Essener Fahrradmesse beginnt: Schwerpunkt E-Bikes

21.02.2019, 11:45 Uhr | dpa

Bei der größten nordrhein-westfälischen Fahrradmesse zeigen rund 250 Aussteller in den Essener Messehallen bis Sonntag Trends rund um das Zweirad. Schwerpunkt der Schau ist der anhaltende Trend zum E-Bike, wie die Essener Messe zum Auftakt am Donnerstag mitteilte. Vor allem jüngere Menschen entdeckten zunehmend das motorisierte Rad auch als Alternative für Pendler. Gezeigt werden neue Modelle, darunter auch die populärer werdenden Lastenräder. Dabei sollen die Zweiräder durch leichtere Materialien immer weniger Gewicht auf die Waage bringen. Bei den E-Bikes werde der Akku häufig bereits vollständig in den Rahmen integriert, so dass er weniger auffällt. Auf einem in der Messe aufgebauten Parcours können die Fahrräder vor Ort getestet werden.