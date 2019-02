Düsseldorf

Lebenslange Haft für Mord an eigener Tochter

21.02.2019, 12:36 Uhr | dpa

Für den Mord an seiner eigenen Tochter ist ein 33 Jahre alter Vater in Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Außerdem stellte das Landgericht am Donnerstag die besondere Schwere seiner Schuld fest. Der Ägypter habe die Siebenjährige aus Rache an seiner Ehefrau umgebracht, der er Untreue unterstellt habe. Er hatte die Tat bestritten und von einem Unfall gesprochen.