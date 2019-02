München

Weniger Insolvenzen in NRW, aber hohes Pleiterisiko

21.02.2019, 13:48 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Unternehmenspleiten im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Das Insolvenzrisiko war für die Firmen im Land allerdings weiter höher als in den meisten anderen Bundesländern, wie eine Auswertung der Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel ergeben hat. Danach meldeten 2018 in NRW 5671 Firmen Insolvenz an, 185 weniger als im Jahr zuvor. Bundesweit gab es 19 552 Firmeninsolvenzen, das ist den Angaben zufolge der niedrigste Wert seit Ende der 1990er Jahre.

Umgerechnet auf die Zahl der Unternehmen im Land war die Insolvenzquote nur in Bremen und Berlin 2018 höher als in Nordrhein-Westfalen. In NRW gab es demnach 85 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen, in Bremen 105 und in Berlin 89. Im Bundesschnitt waren es 59 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen. Die niedrigste Quote hatte Bayern mit 41 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen. Ähnliche Zahlen hatte Mitte Dezember Creditreform veröffentlicht.