Halle (Saale)

Sperrungen am Hauptbahnhof wegen herrenloser Tasche

21.02.2019, 13:55 Uhr | dpa

Eine herrenlose Reisetasche hat am Hauptbahnhof Halle für Sperrungen gesorgt. Am Mittwochabend entdeckten Reisende die Tasche an einer Treppe zum Gleis 11 und informierten die Polizei, wie die Bundespolizei Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Nachdem kein Eigentümer der Tasche gefunden wurde, räumte die Polizei die Bahnsteige 8 bis 13 und sperrte sie. Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten die Tasche und gaben schließlich Entwarnung. In der Reisetasche waren lediglich Backwaren und Kleidung. Die Tasche wurde an das Fundbüro übergeben und die Sperrung nach rund einer Stunde wieder aufgehoben.