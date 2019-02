Kiel

Personallage bei Kiel vor Gastspiel in Bochum entspannter

21.02.2019, 13:57 Uhr | dpa

Die Personallage beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel hat sich vor dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim VfL Bochum entspannt. Mittelfeldspieler Alexander Mühling hat seine Gelbsperre abgesessen, die ihn gegen die SpVgg Greuther Fürth (2:2) zur Pause zwang. Der 26-Jährige stand bislang immer in der Startelf und wird wieder in die Schaltzentrale im Mittelfeld rücken.

Auch Masaya Okugawa ist nach seinem Muskelfaserriss eine Alternative. Stürmer Aaron Seydel, der wegen einer Fersenreizung seit September 2018 fehlt, trainiert ebenfalls wieder mit, ist laut Trainer Tim Walter aber erst in einigen Wochen wieder voll einsatzfähig.

Die "Störche" haben zwar nur eines der vergangenen 13 Ligaspiele verloren, aber nach Ansicht von Walter dabei zu viele Punkte liegengelassen. "Es fehlt uns momentan, dass wir uns für unseren Aufwand belohnen. Wir hoffen, dass das in Bochum besser gelingt", sagte der 43-Jährige am Donnerstag. Dennoch ist er mit der Rückrunde des Tabellensiebten bislang zufrieden: "Wir haben bisher zwei Siege und drei Remis geholt. Das ist sehr ordentlich."