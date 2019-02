Hamburg

Rodung von Hamburgs einzigem Weinberg: Rebstöcke verschenkt

21.02.2019, 14:00 Uhr | dpa

Hamburgs einziger Weinberg am Stintfang wird am Sonntag gerodet - Fans können sich das Holz der alten Reben dann als Andenken abholen. Wie die Bürgerschaft als Eigentümerin am Donnerstag mitteilte, verschenkt sie die Rebstöcke an dem Tag ab 12.00 Uhr als Dekoration - solange der Vorrat reicht. Kommende Woche sollen die Vorarbeiten für den Umbau am U-Bahnhof Landungsbrücken beginnen. Deshalb muss der Weinberg weichen.

Ein Umsetzen der Pflanzen sei nicht möglich, teilte die Bürgerschaft mit. Die bis zu 25 Jahre alten Rebstöcke hätten zu lange Wurzeln und würden beim Ausgraben zerstört. Mit der Fertigstellung der Arbeiten am Stintfang wird Ende 2021 gerechnet. Über die Wiederherstellung des Weinbergs muss nach der Bürgerschaftswahl im kommenden Jahr dann das neue Parlament entscheiden.

Der Weinberg war 1995 mit 50 Rebstöcken der Sorten "Regent" und "Phoenix" als Geschenk der Wirte des "Stuttgarter Weindorfs" an die Hamburgische Bürgerschaft angelegt worden. Inzwischen stehen an dem Hang oberhalb der St.-Pauli-Landungsbrücken 100 Rebstöcke.

Der aus den Trauben gewonnene "Stintfang Cuvée" wird als besondere Rarität an ausgewählte Gäste der Stadt verschenkt. Im vergangenen Jahr musste die Lese jedoch ausfallen, da nahezu alle Trauben gestohlen worden waren. Schon 2010 und 2016 hatten sich Traubendiebe im Weinberg zu schaffen gemacht und die ansonsten übliche Ausbeute von 40 bis 50 Flaschen pro Jahr verkleinert.