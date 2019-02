Berlin

Mehr Stiftungen in Thüringen

21.02.2019, 14:00 Uhr | dpa

In Thüringen gibt es immer mehr Stiftungen, im bundesweiten Vergleich aber trotzdem verhältnismäßig wenige. Auf 100 000 Einwohner entfallen im Freistaat rechnerisch 16 Stiftungen, der deutschlandweite Durchschnitt liegt bei 28, wie der Bundesverband Deutscher Stiftungen am Donnerstag mitteilte. Demnach liegt der Freistaat zumindest im Vergleich der vier ostdeutschen Flächenländer auf Platz eins. Nach Verbandsangaben gibt es derzeit 335 Stiftungen in Thüringen. Acht davon seien im vergangenen Jahr anerkannt worden. Als stiftungsfreundlichste Städte im Land zählen Jena und Erfurt. Bundesweit gibt es 22 743 Stiftungen, wie der Verband mitteilte.