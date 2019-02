Potsdam

Gestiegene Verbraucherpreise in Brandenburg

21.02.2019, 14:07 Uhr | dpa

In Brandenburg sind die Verbraucherpreise im Januar im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Durchschnitt lagen die Preise um 1,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mitteilte. Damit stiegen die Preise moderat zwar an, im Vergleich zum Monat Dezember ermittelte die Behörde jedoch einen Preisrückgang um 0,5 Prozent.

Saisonbedingt sanken die Preise für Kraftstoffe und Heizöl. Auch Pauschalreisen, Bekleidung und Schuhe waren im Vergleich günstiger. Steigende Preise mussten Verbraucher dagegen bei Nahrungsmitteln, Gesundheitspflege, Dienstleistungen sozialer Einrichtungen und Finanz- sowie Versicherungsdienstleistungen hinnehmen. Das Statistikamt passte im Januar zudem die Basis für die Ermittlung der Verbraucherpreise an. Das Ausgangsjahr ist nun 2015.