Mehr Firmenpleiten im Saarland trotz guter Wirtschaftslage

21.02.2019, 14:25 Uhr | dpa

Trotz der guten Wirtschaftslage sind im Saarland vergangen Jahres fast zwölf Prozent mehr Firmen in die Pleite gerutscht, als noch im Jahr davor. Wie die Wirtschaftsauskunftei Crifbürgel am Donnerstag mitteilte, meldeten 2018 insgesamt 272 Unternehmen Insolvenz an - im Jahr davor waren es 243 Firmen. Im bundesweiten Vergleich verzeichnet das Saarland damit prozentual den höchsten Anstieg der Firmenpleiten.

Im Jahr 2018 meldeten nach Crifbürgel-Angaben 19 552 Unternehmen in Deutschland Insolvenz an. Ein Jahr zuvor waren es 20 276. Die Zahl sei zum neunten Mal in Folge gesunken und habe den tiefsten Stand seit Einführung der neuen Insolvenzordnung im Jahr 1999 erreicht.

Die höchste Dichte an Insolvenzen gab es laut Crifbürgel 2018 in Bremen mit 105 Fällen je 10 000 Unternehmen, die wenigsten in Bayern mit 41 je 10 000 Unternehmen.

Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei ist das Insolvenzgeschehen in Deutschland vor allem von kleinen Unternehmen geprägt. 82 Prozent der insolventen Unternehmen hätten demnach nicht mehr als fünf Mitarbeiter. Von den Firmen, die 51 oder mehr Angestellte haben, hätten nur 2,7 Prozent Insolvenz angemeldet.