Dresden

TU lädt kleine Forscher im Sommersemester zur Kinder-Uni

21.02.2019, 15:16 Uhr | dpa

Die TU Dresden will zum Sommersemester mit der Kinder-Universität kleine Entdecker für die Wissenschaft begeistern. Vom 4. März an können sich Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren für einen Platz anmelden, teilte die TU Dresden am Donnerstag mit. Die erste Vorlesung hält Biophysiker Stephan Grill am 2. April zum Thema "Wie formt sich ein Lebewesen?" Die Kinder erfahren spielerisch, wie sich Zellen verbinden und organisieren, so dass etwa eine Hand entstehen kann. Mit dabei ist auch das Deutsche Hygiene-Museum, wo am 9. April Psychotherapeutin Ilona Croy unter dem Motto "Ich hab dich zum Knuddeln gern!" darüber spricht, was im Gehirn bei einer Umarmung passiert. Auch Themen wie Sonne und elektrischer Strom stehen auf der Vorlesungsliste der Kinder-Uni.