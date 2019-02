Saterland

Gülletrecker kollidiert mit Güterzug

21.02.2019, 15:21 Uhr | dpa

Beim Überqueren eines Bahnübergangs bei Saterland (Kreis Cloppenburg) ist ein Gülletrecker mit einem Güterzug zusammengestoßen. Der 37 Jahre alte Fahrer des Lastwagens habe offensichtlich den heranfahrenden Zug und dessen drei Waggons übersehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu dem Zeitpunkt war das Güllefass des Treckers nicht gefüllt. Die Beamten schätzten den Sachschaden auf rund 50 000 Euro.