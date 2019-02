Driedorf

Kinder finden in Stauweiher Leichnam eines Mannes

21.02.2019, 15:27 Uhr | dpa

Beim Spielen haben Kinder im Lahn-Dill-Kreis den Leichnam eines Mannes entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sahen die Kinder den Toten bereits am Samstagnachmittag auf einem Weiher im Rehbachtal in der Nähe von Driedorf treiben. Die Feuerwehr habe den Leichnam geborgen, hieß es. Angaben zur Todesursache oder Identität des Mannes könne die Polizei zurzeit nicht machen, sagte ein Sprecher. Zunächst müsse die Obduktion abgewartet werden.