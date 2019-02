Berlin

Mutmaßliche Drogendealer festgenommen

21.02.2019, 15:32 Uhr | dpa

Drei mutmaßlichen Drogenhändlern ist die Polizei in Berlin-Halensee auf die Schliche gekommen, zwei konnte sie festnehmen. Am Mittwochabend fiel Zivilpolizisten ein polizeibekannter 17-Jähriger in der Paulsborner Straße auf, als er eine Wohnung betrat, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Wenig später sei ein 18-Jähriger hinzugekommen. Als die beiden das Haus verließen, folgten ihnen die Fahnder, da aus der Wohnung starker Cannabis-Geruch gedrungen war.

Am Kurfürstendamm nahmen sie dann den Älteren fest, der 17-Jährige konnte fliehen. Bei dem Festgenommenen fanden die Polizisten 50 Gramm Marihuana und ein Messer. Eine Durchsuchung der Wohnung förderte dann 1200 Gramm Cannabis, eine Waage und Verpackungsutensilien zu Tage. Der 40-Jährige Mieter wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen.