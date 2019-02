Neumünster

Bundespräsident am 8. März in Schleswig-Holstein

21.02.2019, 15:32 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am 8. März nach Schleswig-Holstein. Er werde in Neumünster ein Projekt aus seinem Wettbewerb "Demokratie ganz nah - Ideen für ein gelebtes Grundgesetz" besuchen, kündigte das Bundespräsidialamt am Donnerstag an. Mit Blick auf den 70. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes gehe es bei dem bundesweiten Ideenwettbewerb um Initiativen der politischen Bildung, die Diskussions- und Beteiligungsformate jenseits der Schule anbieten. Der Bundespräsident ist Schirmherr dieser Initiative.

In Neumünster trifft Steinmeier auch Akteure des Projekts "New Ways for Newcomers". Darin vermitteln Flüchtlinge und Zuwanderer Neuankommenden gesellschaftliche Regeln wie Demokratie, Menschenrechte und die Gleichstellung von Frauen und Männern. Ein Teil des Projektes ist ein Kochkurs, dessen Teilnehmer der Bundespräsident bei einem gemeinsamen Mittagessen im Bildungszentrum Vicelinviertel treffen wird. Darüber hinaus lädt das Staatsoberhaupt zu einer Kaffeetafel ein. In seiner Gesprächsreihe mit Bürgern geht es um Rollenbilder und Rollenkonflikte in einem Einwanderungsland.