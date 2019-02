Erfurt

Thüringen und das Saarland haben die wenigsten Badetoten

21.02.2019, 15:36 Uhr | dpa

Die Zahl der Badetoten ist in Thüringen und im Saarland im Bundesvergleich am geringsten. In beiden Bundesländern wurden im vergangenen Jahr jeweils sieben Badetote gezählt, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mitteilte. Im Jahr 2017 ertranken in Thüringen vier Menschen, im Saarland einer.

Mindestens 504 Menschen waren nach Angaben der DLRG im vergangenen Jahr in Deutschland bei Badeunfällen ums Leben gekommen - 100 mehr als im Jahr 2017. Den Anstieg mit dem herausragenden Sommer zu erklären, sei zu einfach, sagte DLRG-Präsident Achim Haag. Es könnten leider nicht alle Menschen schwimmen, viele unterschätzten die Gefahren in Gewässern.

Die meisten tödlichen Badeunfälle ereigneten sich an Flüssen und Seen. Im Vergleich der Bundesländer hatte Bayern mit 89 erneut die meisten Badetoten. Es folgten mit deutlichem Abstand Nordrhein-Westfalen mit 63 und Baden-Württemberg mit 62. In Hamburg kamen 16 Badende ums Leben, in Berlin zwölf und in Bremen neun.