Bautzen

Spielende Kinder auf den Bahngleisen sorgen für Sperrung

21.02.2019, 15:40 Uhr | dpa

Spielende Kinder auf den Bahngleisen haben auf der Zugstrecke zwischen Bautzen und Dresden für eine Sperrung gesorgt. Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Lokführer die Kinder bemerkt und die Polizei gerufen. Bis zum Eintreffen der Beamten allerdings waren die Kinder verschwunden - die Suche verlief trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers erfolglos. Den Angaben zufolge wurden auf den Gleisen nur ein Haufen Schottersteine sowie Holz und Äste gefunden. Zehn Minuten nach der vorsorglichen Sperrung wäre an dieser Stelle ein Regionalzug mit einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde in das Hindernis gefahren und hätte möglicherweise Menschen gefährdet, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Wegen der Sperrung kam es bei drei Zügen insgesamt zu rund 40 Minuten Verspätung.