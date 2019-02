Hamburg

Blutegel-Fund bringt Bundespolizei zum Staunen

21.02.2019, 16:52 Uhr | dpa

Zwei Blutegel sind bei der Bundespolizei im Bahnhof Harburg als Fundsache abgegeben worden. Ein Reisender fand das Glas mit den Egeln am Mittwoch außerhalb des Bahnhofs und lieferte es bei den überraschten Beamten ab, wie die Bundespolizei in Hamburg am Donnerstag mitteilte. Die herrenlosen Blutegel habe man nach Absprache mit dem Hamburger Tierschutzverein in ein Tierheim gebracht.