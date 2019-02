Harsefeld

Schulunterricht fällt nach Großeinsatz am Freitag aus

21.02.2019, 16:55 Uhr | dpa

Nach einem Großeinsatz an einer Schule in Harsefeld (Kreis Stade) fällt an diesem Freitag der Unterricht dort aus. Am Donnerstag war ein Feueralarm ausgelöst worden, wie die Polizei mitteilte. Im Keller war ein Lüfter heiß gelaufen und hatte angefangen zu schmoren. Der Brandgeruch verteilte sich in der Selma-Lagerlöf-Oberschule über die Lüftungsanlage. Das Gebäude wurde evakuiert, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Weil die Räume gelüftet werden sollten, fällt der Unterricht aus.