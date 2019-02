Ski fällt von Gondel: Kind verletzt

21.02.2019, 17:02 Uhr | dpa

Ein Kind ist von einem Ski verletzt worden, der von einer Gondel im Bregenzerwald heruntergefallen ist. Die Achtjährige war am Diedamskopf nahe Schoppernau (Vorarlberg) mit einer Skigruppe unterwegs, als sie der Ski aus etwa zehn Metern Höhe im Gesicht traf, wie ein Sprecher der österreichischen Polizei am Donnerstag sagte. Weil das Kind aus den Niederlanden am Montag Helm und Brille getragen habe, sei es nicht ernsthaft verletzt worden.

Ein 23 Jahre alter Wintersportler aus Schleswig-Holstein hatte den Ski in die Halterung an einer Gondel gestellt. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung. Warum der Ski herunterfiel, war zunächst unklar.