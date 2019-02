Flensburg

Zwei Männer im Gleisbereich sorgen für Aufsehen in Flensburg

21.02.2019, 18:06 Uhr | dpa

Gleich zwei Männer im Gleisbereich haben am Donnerstag die Bundespolizei in Flensburg auf den Plan gerufen. Der Bundespolizei zufolge wurde einer von ihnen am Nachmittag gemeldet, als er zu Fuß auf den Gleisen in Richtung Flensburg-Weiche unterwegs war. Der Bahnverkehr wurde umgehend gesperrt. Die Beamten fanden den 35 Jahre alten Mann bei der Nikolaiallee auf den Gleisen sitzend und nahmen ihn mit zur Dienststelle, so dass der Bahnverkehr wenig später wieder aufgenommen werden konnte.

Auch am Flensburger Bahnhof sorgte ein Mann am Nachmittag für Aufsehen. Der 36-Jährige saß mit Schnittverletzungen unweit der Bahngleise, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Rettungswagen war bereits vor Ort, der Mann wollte jedoch nicht ins Krankenhaus. Als die Bundespolizisten ihn dann doch dazu bewegen konnten, bespuckte er die Beamten während des Transports und griff sie an. Der Mann konnte fixiert und in ärztliche Behandlung übergeben werden. Er muss mit einer Anzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen, hieß es.