Neunkirchen

29-Jähriger fährt bei Neunkirchen gegen Lastwagen und stirbt

21.02.2019, 18:38 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß seines Autos mit einem entgegenkommenden Lastwagen ist im Saarland ein 29-Jähriger gestorben. Er erlag am Donnerstag bei Neunkirchen noch an der Unfallstelle auf der Bundesstraße 41 seinen Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot aus seinem Fahrzeug bergen. Der 37 Jahre alte Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache waren am Donnerstagabend noch nicht abgeschlossen. Details lagen nicht vor.