"Zebras" überrollen Gummersbach: Kiel mit 35:22-Auswärtssieg

21.02.2019, 21:12 Uhr | dpa

Die Handballer des THW Kiel haben vier Tage nach der überraschenden Heimniederlage gegen den SC Magdeburg den VfL Gummersbach deklassiert. Die "Zebras" feierten am Donnerstag einen deutlichen 35:22 (20:8)-Auswärtssieg beim Altmeister. Bester THW-Werfer war Niclas Ekberg mit neun Toren.

Mit dem Erfolg wahrten die Kieler ihre Restchance im Titelrennen und sammelten zwei wichtige Punkte im Kampf um einen Startplatz in der Champions League. Die THW-Spieler haben noch nicht aufgegeben: "Wir glauben daran, dass wir Meister werden können", sagte Kreisläufer Hendrik Pekeler nach dem Spiel bei Sky.

Nach der 1:0-Führung der Oberbergischen erzielten die "Zebras" acht Tore in Serie. Spätestens als THW-Spielmacher Domagoj Duvnjak in der 18. Minute beim 14:4 die erste Zehn-Tore-Führung markierte, war die Partie entschieden.

Am Sonntag (15.00 Uhr/DAZN) treffen die Kieler in der Vorrunde des EHF-Pokals vor heimischem Publikum auf GOG Gudme. Ebenso wie die Kieler haben auch die Dänen die beiden ersten Spiele in der Gruppe D gewonnen. Mit einem Sieg könnten die Norddeutschen sich im Kampf um den Gruppensieg, der für sie das Überspringen des Viertelfinals bedeuten würde, eine gute Ausgangsposition verschaffen.