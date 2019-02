Berlin

Fußgängerin von Transporter erfasst: Schwer verletzt

21.02.2019, 21:14 Uhr | dpa

Eine 70 Jahre alte Fußgängerin ist in Berlin-Buckow von einem abbiegenden Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Für beide habe die Ampel auf Grün gestanden, teilte die Polizei mit. Nach bisherigen Ermittlungen sei der 62-jährige Transporterfahrer am Donnerstagmittag auf dem Drusenheimer Weg stadtauswärts unterwegs gewesen und links in die Gerlinger Straße abgebogen. Die Fußgängerin habe diese Straße überqueren wollen. Sie stürzte und wurde mit Arm-, Bein-, Kopf- und Rumpfverletzungen in eine Klinik gebracht.