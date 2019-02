Mannheim

Mensch in Mannheim von Straßenbahn erfasst

21.02.2019, 22:26 Uhr | dpa

In Mannheim ist am Donnerstagabend ein Mensch von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Person wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben, etwa zur Identität oder zum Ablauf des Unfalls, lagen zunächst nicht vor.