Berlin

Christopher Street Day wiederholt Mottowahl für 2019

21.02.2019, 22:42 Uhr | dpa

Das Motto für den Christopher Street Day (CSD) in Berlin stand eigentlich schon fest - nun wird es noch einmal zur Wahl gestellt. Nach vier Wochen intensiver Diskussion sei in einer Forumssitzung der Entschluss gefallen, die Mottowahl für die Parade am 27. Juli zu wiederholen, teilte der CSD-Vorstand am Donnerstagabend mit. Neben dem bislang vorgesehenen Motto "Queer sind Berlin - Jemeinsam!" gab es zahlreiche weitere Vorschläge. Der Christopher Street Day zieht traditionell von der City West zum Brandenburger Tor. Für 2020 wird diskutiert, ob es zur Abwechslung eine andere Strecke geben sollte, etwa als Verbindung zwischen Ost und West.