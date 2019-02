Pößneck

Mit 150 km/h: Fahrer rast der Polizei in Pößneck davon

22.02.2019, 06:54 Uhr | dpa

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein Mann im Saale-Orla-Kreis eine rasante Fahrt hingelegt. Der unter dem Einfluss von Cannabis stehende Mann gab an, "keinen Bock auf die Kontrolle gehabt zu haben", wie die Polizei mitteilte. Die Beamten wollten den 46-Jährigen in der Nacht zum Freitag an einem Kreisverkehr in Pößneck kontrollieren. Der Fahrer raste jedoch davon - bereits innerorts mit bis zu 100 Stundenkilometern. Auf bis zu 150 Stundenkilometer beschleunigte der Flüchtige schließlich auf der Bundesstraße 281, die ihn ins knapp 24 Kilometer entfernte Triptis führte. Dort hielt er auf einem Firmengelände, wo ihn die Polizei schließlich aufgreifen konnte. Nach einem Drogentest beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des Mannes.