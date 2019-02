Ober-Mörlen

Lastwagen-Brand auf der A5 sorgt für Behinderungen

22.02.2019, 08:02 Uhr | dpa

Der Brand eines Lastwagens auf der Autobahn 5 im Wetteraukreis hat zu Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Der Fahrer habe in der Nacht zum Freitag das Feuer bemerkt und seinen mit Asphalt beladenen Lkw auf den Standstreifen lenken können, teilte die Polizei in Friedberg mit. Er kam in der Nähe der Raststätte Wetterau in Richtung Frankfurt zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ladung war von dem Feuer nicht betroffen. Die Bergungsarbeiten dauerten laut Polizei am Freitagmorgen noch an. Als Ursache werde ein Defekt im Bereich der Hinterachse vermutet, der Schaden liege im unteren fünfstelligen Bereich.