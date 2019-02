München

Viel Sonnenschein am Wochenende

22.02.2019, 08:35 Uhr | dpa

Spaziergänger genießen die Sonne am Starnberger See. Foto: Angelika Warmuth/Archiv (Quelle: dpa)

In ganz Bayern wird es an diesem Wochenende wieder sonnig. Für die Nacht zum Samstag und für Samstagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst aktuell noch vor Glätte durch gefrierenden Regen, danach soll im Tagesverlauf überall in Bayern die Sonne scheinen. Die Temperaturen bleiben am Samstag mit drei bis sechs Grad vergleichsweise frisch, nur in Mittel- und Unterfranken wird es erneut mild bei sieben bis elf Grad. Für Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst strahlend blauen Himmel bei Temperaturen von fünf bis zehn Grad. Auch die kommende Woche beginnt mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen von acht bis zwölf Grad.