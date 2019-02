Dortmund

Eher ohne Reus: Personalprobleme beim BVB halten an

22.02.2019, 11:52 Uhr | dpa

Der ins Wanken geratene Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund muss am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen voraussichtlich erneut auf Marco Reus verzichten. Der Kapitän fehlte am Freitagvormittag beim Training. Das Comeback des Fußball-Nationalspielers, der sich beim Pokal-Aus gegen Bremen am 5. Februar einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, wird sich damit wohl weiter verzögern. Darüber hinaus nahmen auch Rechtsverteidiger Lukas Piszczek, Mittelfeldspieler Thomas Delaney und der zuletzt als Piszczek-Ersatz aufgebotene Marius Wolf nicht am Training teil.

Nach zuletzt drei Remis in der Meisterschaft steht der Revierclub im Duell mit der besten Rückrunden-Mannschaft aus Leverkusen unter Zugzwang. Der einstmals komfortable Neun-Punkte-Vorsprung auf den Verfolger FC Bayern beträgt nur noch drei Zähler.