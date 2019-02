Erfurt

Modifizierter Vorschlag zu Rettungsleitstellen

22.02.2019, 12:06 Uhr | dpa

Die Zahl der Rettungsleitstellen soll in Thüringen voraussichtlich nicht ganz so stark reduziert werden wie ursprünglich geplant. Nach Abstimmungen mit den Kommunen schlägt das Innenministerium nunmehr sechs Standorte statt der bisher beabsichtigten vier vor. Der Strukturvorschlag berücksichtige die Wünsche der Aufgabenträger besser, teilte Innenstaatssekretär Udo Götze am Freitag nach einer Beratung mit Kommunen, Verbänden und Krankenkassen mit. Der Vorschlag geht von zwei Standorten in Ostthüringen und je einem in Mittel-, Süd-, West- und Nordthüringen aus. Derzeit gibt es im Freistaat 13 Leitstellen.