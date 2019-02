Lutherstadt Wittenberg

Cannabisplantage in Wittenberger Wohnung entdeckt

22.02.2019, 13:54 Uhr | dpa

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

In einer Wohnung in der Lutherstadt Wittenberg hat die Polizei eine Cannabisplantage entdeckt. Es seien mehr als einhundert Pflanzen und 181 Setzlinge sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Teilweise waren die Pflanzen bereits zu einer stattlichen Größe von 2,20 Meter herangewachsen. Die Wohnung gehöre einem 34 Jahre alten Mann aus Wittenberg. Gegen ihn werde jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.