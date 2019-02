Berlin

Eastside-Damen können schon Halbfinale klar machen

22.02.2019, 14:11 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Damen des ttc berlin eastside können am Wochenende bereits die Qualifikation für das Halbfinale um die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Mit einem Sieg in der Bundesliga am Sonntag (14.00) beim Vorjahresmeister und SV DJK Kolbermoor wäre dem Hauptstadt-Team Platz ein sicher. Eastside ist mit 20:2 Zählern klarer Spitzenreiter. Kolbermoor ist mit einem Spiel weniger Dritter (13:7). Der Erste und Zweite der Hauptrunde ziehen direkt ins Semifinale ein. Die Teams auf den Rängen drei bis sechs ermitteln die zwei weiteren Halbfinalisten.

Kolbermoor hat im DTTB-Pokalwettbewerb Anfang Januar mit dem 3:1-Finalerfolg in Berlin dem ttc eine der beiden Niederlagen der Saison beigebracht. Dafür gewannen die Berlinerinnen das Bundesliga-Hinspiel gegen das Team aus Bayern mit 6:1.