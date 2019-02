Hamburg

Hunderte Schüler bei "Fridays for Future" in Hamburg

22.02.2019, 14:19 Uhr | dpa

Hunderte Schülerinnen und Schüler haben am Freitag unter dem Motto "Fridays for Future" in Hamburg demonstriert. Die Polizei sprach am Freitag von etwa 800 Teilnehmern. Der Protest auf dem Hachmannplatz am Hauptbahnhof war Teil der internationalen Schülerbewegung, die unter dem Hashtag #FridaysForFuture zu Demonstrationen für einen besseren Klimaschutz aufruft. Hierfür schwänzen Schüler jeden Freitag die Schule, um dadurch mehr Aufmerksamkeit auf ihr Anliegen zu lenken. In Deutschland gab es bereits Proteste in mehr als 50 Städten. Vorbild für die Proteste ist Greta Thunberg (16) aus Schweden, die im August 2018 mit den wöchentlichen Schulstreiks begonnen hatte.