Hannover

Künstler Traxler und Kunert zum 90. Geburtstag gefeiert

22.02.2019, 14:22 Uhr | dpa

Das Museum Wilhelm Busch widmet Hans Traxler, einem Meister der komischen Kunst, zum 90. Geburtstag von Samstag an eine Ausstellung. Der Mitgründer der Satiremagazine "Pardon" und "Titanic" gehört zur Künstlergruppe Neue Frankfurter Schule. In der Schau "Paula, Emil, Willi & Eddy: Hans Traxler für Kinder" stehen bis zum 5. Mai Traxlers Illustrationen für die Jüngsten im Mittelpunkt. Das erste Kinderbuch des Zeichners und Cartoonisten "Fünf Hunde erben eine Million" erschien 1979 und wurde 2008 neu aufgelegt. Auch "Paula, die Leuchtgans" (1998) war ein großer Erfolg. Traxler illustrierte zudem von Peter Härtling herausgegebene Klassiker für Kinder von Goethe bis Shakespeare.

Hans Traxler wurde am 21. Mai 1929 in Nordböhmen - im heutigen Tschechien - geboren. Er studierte an der Frankfurter Städelschule und sagte einmal: "Jeder Tag ohne Zeichnen ist für mich verloren." Im Mai widmet das Caricatura Museum Frankfurt Traxler eine große Schau.

In Hannover ist ebenfalls bis zum 5. Mai die Ausstellung "Günter Kunert zum 90. Geburtstag" zu sehen. Der gebürtige Berliner, der am 6. März 90 Jahre alt wird, gilt als einer der wichtigsten Lyriker der Gegenwart. Sein zeichnerisches und grafisches Werk, das er dem Museum Wilhelm Busch überließ, ist dagegen weniger bekannt. Als dritte Schau läuft "Gediegener Spott. Bilder aus Krähwinkel", dieser fiktive Ort stand im 19. Jahrhundert für Dummheit und Spießigkeit.