Rudolstadt

Porzellan bis Bauhaus: Sonderausstellungen auf Heidecksburg

22.02.2019, 14:24 Uhr | dpa

Mit fünf Sonderausstellungen will das Thüringer Landesmuseum Schloss Heidecksburg in Rudolstadt in diesem Jahr die Besucher locken. Dabei steht unter anderem Porzellankunst im Mittelpunkt, wie das Haus am Freitag mitteilte. Gezeigt werden Tierplastiken aus Porzellan großer deutscher Manufakturen wie Nymphenburg (München) und Meißen (5. April bis 29. September). Die 100 Stücke aus einer Hamburger Privatsammlung entstanden zwischen 1910 und 1930. Anlass für die Schau ist die Gründung der Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst vor 110 Jahren im südostthüringischen Unterweißbach.

Auch um Rudolstadt macht das Bauhaus-Jahr keinen Bogen. Dabei widmet sich das Landesmuseum mit dem Expressionisten Hanns Nienhold (1895-1976), der ab 1914 in Weimar am späteren Bauhaus studierte. Es stellt erstmals den Sammlungsbestand des eher unbekannten Künstlers, der in Gotha lebte und arbeitete, vor (19. Juli bis 22. September). Das Bauhaus war im April 1919 in Weimar gegründet worden.

Zum Landesmuseum Heidecksburg gehören das Residenzschloss des Adelshauses Schwarzburg-Rudolstadt mit Gemäldegalerie, Porzellangalerie und Naturhistorischem Museum in Rudolstadt sowie die nahegelegenen Fürstlichen Erlebniswelten Schloss Schwarzburg, das Jagdschloss Paulinzella und das Friedrich-Fröbel-Museum Bad Blankenburg. Im vergangenen Jahr zählten die Häuser insgesamt rund 117 000 Besucher.