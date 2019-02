Kassel

Zwölf Insassen entkamen aus forensischer Psychiatrie

22.02.2019, 15:38 Uhr | dpa

Aus den Kliniken für forensische Psychiatrie in Hessen sind im vergangenen Jahr insgesamt zwölf Patienten entwichen. Fünf von ihnen seien freiwillig zurückgekehrt, sechs habe die Polizei gefasst und ein weiterer sei noch flüchtig, teilte die Vitos GmbH am Freitag in Kassel mit, die die insgesamt sechs Kliniken betreibt. Keiner der entkommenen Patienten sei straffällig geworden. Teils kamen sie von unbegleiteten Ausgängen nicht zurück, zwei flohen aus einem Klinikhof in Haina. Bei sechs Patienten dauerte die Abwesenheit nicht länger als einen Tag. Die Zahlen bewegten sich auf Vorjahresniveau, hieß es.

Insgesamt seien landesweit im Schnitt 750 Patienten in den Kliniken untergebracht gewesen. Dabei handelt es sich um Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer geistigen Behinderung eine Straftat begangen haben, nicht oder nur vermindert schuldfähig waren und bei denen weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sind.