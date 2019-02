Leipzig

Elf Autos in Flammen zerstört: mehr als 100 000 Euro Schaden

22.02.2019, 15:47 Uhr | dpa

Elf Autos sind am Freitag in Leipzig abgebrannt. Nach ersten Ermittlungen ist von Brandstiftung auszugehen, wie die Polizei mitteilte. Ein Anwohner hatten am frühen Morgen einen Knall gehört und beim Blick aus dem Fenster zwei brennende Auto entdeckt. Das Feuer hatte sich aber schnell auf die benachbarten Wagen ausgebreitet. Die Feuerwehr benötigte mehr als eine Stunde, um das Feuer zu löschen. Der Schaden wurde auf mehr als 100 000 Euro beziffert. Das Motiv ist nach Polizeiangaben noch unklar.