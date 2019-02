Saarlouis

Schüler streiken für Klimaschutz - Polizei sichert CO2-frei

22.02.2019, 15:47 Uhr | dpa

Rund 1000 Jugendliche haben am Freitag in Saarlouis mit einem Schulstreik für mehr Klimaschutz demonstriert. "Die Schüler waren sehr engagiert und laut, wie es sich für das Thema auch gehört", sagte ein Polizeisprecher. Unter dem Titel "Fridays for Future" schwänzen Teilnehmer der Protestbewegung seit Mitte Januar freitags die Schule und fordern unter anderem ein sofortiges Ende der Stromerzeugung mit Kohle. Nach Angaben der Bewegung wurde in Deutschland am Freitag in 54 Städten gestreikt.

In Saarlouis hatten sich Polizei und Veranstalter auf eine Route des Demonstrationszugs geeinigt, die von den Einsatzkräften zu Fuß abgesichert werden konnte. "Um sicherzustellen, dass ein CO2-freier Polizeieinsatz möglich wird", sagte ein Sprecher der Polizei. "Wir haben das angeboten und die Veranstalter haben das dankend angenommen."