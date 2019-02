Koblenz

"Fridays for Future": Schüler demonstrieren für Klimaschutz

22.02.2019, 15:49 Uhr | dpa

Mehrere hundert Jugendliche haben auch an diesem Freitag in Rheinland-Pfalz an einem Schulstreik teilgenommen und für mehr Klimaschutz demonstriert. In Koblenz gingen rund 300, in Ingelheim rund 200 Schüler auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Unter dem Titel "Fridays for Future" schwänzen Teilnehmer der Protestbewegung seit Mitte Januar freitags die Schule und fordern unter anderem ein sofortiges Ende der Stromerzeugung mit Kohle.

Die Schulstreiks waren am Dienstag Thema im rheinland-pfälzischen Landtag gewesen. Vier der fünf Fraktionen begrüßten das Engagement der Schüler, die AfD kritisierte es.